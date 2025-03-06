Storm Shadow стануть некорисними без розвідданих США, - Daily Mail

США заборонили Британії передавати Україні свої розвіддані

Передані Україні британські ракети "Storm Shadow" можуть стати "некорисними" без розвідданих, які передавали США. Наразі використання цих ракет під загрозою.

Про це пише Daily Mail. Зазначається, що заборона від США ділитися Британії розвідданими з Україною частково унеможливлює використання Storm Shadow

"Крилатим ракетам "Storm Shadow", що постачаються Великою Британією, важливому активу, який використовується Україною в Курській області Росії, потрібні дані США, щоб вражати свої цілі", — пише видання.

Водночас Франція, яка постачає Україні схожі за характеристиками крилаті ракети Scalp, готова ділитись своїми розвідданими.

Зауважимо, що з моменту інавгурації Дональда Трампа на посаду президента США інформації про успішне застосування Україною ракет "Storm Shadow" не було. Видання припускає, що ці події можуть бути пов'язані.

Що відомо про заборону передавати розвіддані

Президент США Дональд Трамп заборонив надавати Україні розвіддані, хоча він кілька разів запевняв, що жодних змін не буде. Відомо, що від середи, 5 березня, США фактично заборонили Великій Британії ділитися розвідданими з Україною.

Сполучені Штати скасували режим обміну розвідданими "Rel UKR", заборонивши британським розвідувальним агентствам, включаючи GCHQ, передавати українським партнерам будь-яку розвідувальну інформацію. Це може критично ускладнити становище українських військових.

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