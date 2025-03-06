"Росіяни тримають вогневий контроль": ексречник Генштабу пояснив ситуацію у Сумській та Курській областях

Бойові дії продовжуються на території Сумської та Чернігівської областей, і з цього не варто робити сенсацію

Російські війська продовжують намагатися перейти лінію кордону на Сумщині, а в мережі з’являються повідомлення, що РФ нібито взяла під повний вогневий контроль основну логістичну дорогу, що веде до Суджі в Курській області.

"Телеграф" звернувся за коментарем з цього приводу до військового експерта, полковника запасу ЗСУ, ексречника Генштабу Владислава Селезньова. Він пояснив, що частковий захід ворога на територію Сумської області слід розглядати через призму діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника.

"Це не означає великі наступальні дії та величезну кількість особового складу. Тактичне просування, безумовно, має значення, оскільки дорога є важливою для нас — це єдина артерія, якою ми забезпечуємо наші військові угрупування в Курській області. Звісно, прикордонні території зараз знаходяться під вогневим контролем росіян", — пояснив Селезньов.

При цьому, з українського боку, активно проводиться розвідка. Усі спроби супротивника — тактичні епізоди, "банзай-атаки", націлені на те, щоб хоча б тимчасово захопити контроль над цією дорогою і дати звіт про "успіх" росіянам.

"Що стосується бойових дій на прикордонні, то це не новина. Бойові дії тривають на території Сумської області та Чернігівщині. Тому не варто робити з цього сенсацію. Бойові дії відбуваються не лише на сході чи півдні країни, а й на прикордонних територіях. Це велика зона, яка охоплює майже 6 тисяч квадратних кілометрів — від села Березка до Баранового, з одного боку — українські сили, з іншого — російські окупанти", — підсумував експерт.

Водночас речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко каже, що росіяни намагаються підійти до нашого кордону та перейти його.

"Раніше ворог намагався просуватися по напрямку одного з населених пунктів, застосовуючи й колони техніки, але вони відразу знищувались нашими захисниками. Зараз бачимо продовження цієї ситуації по напрямку населеного пункту Новеньке – край району, де наші воїни ведуть операцію в межах Курщини. Противник намагається засилати невеликі штурмові групи, щоб вони закріпилися. Але Сили оборони України завдають по ним вогневе ураження", — зазначив він.

Він додав, що ворог хотів би перерізати логістичні шляхи, а для цього їм потрібно більше просунутися в глиб території нашої країни. Це ті шляхи, якими йде постачання всього необхідного для українських військових у рамках Курської операції.

Село Новеньке на карті

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Курському напрямку зафіксовано просування російських військ. Ворог використовує FPV-дрони для контролю доріг, щоб унеможливити підкріплення ЗСУ.