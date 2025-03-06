На сайті Білого дому раптово "зникла" безпекова угода України та США: у чому справа

Вона включає військову підтримку на 10 років

Двостороння 10-річна безпекова угода між Україною та США не була видалена з сайту Білого дому, як писали у мережі. Її просто перемістили в архів, в розділ підписаних документів у 2024 році.

Про це свідчать дані Білого дому. Зазначається, що портал регулярно оновлюється, тому підписана угода президентом України Володимиром Зеленським та 46-й президентом США Джо Байденом у червні 2024 року архівувалась.

У мережі зникнення угоду з порталу Білого дому занепокоїло користувачів, особливо на тлі загострення відносин між Києвом та Вашингтоном.

Угода між США та Україною зараз на сайті Білого дому

Старе посилання на безпекову угоду між Україною та США

Зауважимо, що ця безпекова угода включала в себе багато пунктів, один з яких — військова підтримка на 10 років. Проте умови договори були такими, що розірвати угоду можна у односторонньому порядку.

Безпекова угода між Україною та США

Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами — це міжнародна угода, укладена 13 червня 2024 року між вищевказаними країнами про гарантії безпеки Україні. Вона передбачає, широкий спектр військової допомоги з боку США.

Документ підписано Зеленським та Байденом. Угода набула чинності з моменту підписання та діє протягом 10 років із можливістю продовження. У разі нападу або загрози агресії щодо однієї зі сторін угода передбачає втручання іншої сторони.

Ратифікація цієї угоди Конгресом не передбачена, вона підписана лише президентом США, тож будь-який президент США може її анулювати.

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