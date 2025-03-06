На сайті Білого дому раптово "зникла" безпекова угода України та США: у чому справа
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Вона включає військову підтримку на 10 років
Двостороння 10-річна безпекова угода між Україною та США не була видалена з сайту Білого дому, як писали у мережі. Її просто перемістили в архів, в розділ підписаних документів у 2024 році.
Про це свідчать дані Білого дому. Зазначається, що портал регулярно оновлюється, тому підписана угода президентом України Володимиром Зеленським та 46-й президентом США Джо Байденом у червні 2024 року архівувалась.
У мережі зникнення угоду з порталу Білого дому занепокоїло користувачів, особливо на тлі загострення відносин між Києвом та Вашингтоном.
Зауважимо, що ця безпекова угода включала в себе багато пунктів, один з яких — військова підтримка на 10 років. Проте умови договори були такими, що розірвати угоду можна у односторонньому порядку.
Безпекова угода між Україною та США
Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами — це міжнародна угода, укладена 13 червня 2024 року між вищевказаними країнами про гарантії безпеки Україні. Вона передбачає, широкий спектр військової допомоги з боку США.
Документ підписано Зеленським та Байденом. Угода набула чинності з моменту підписання та діє протягом 10 років із можливістю продовження. У разі нападу або загрози агресії щодо однієї зі сторін угода передбачає втручання іншої сторони.
Ратифікація цієї угоди Конгресом не передбачена, вона підписана лише президентом США, тож будь-який президент США може її анулювати.
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