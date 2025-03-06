На місяць, але часткове: яким буде перемир'я в Україні, у Reuters розкрили один із планів

Європейські лідери узгоджують мирний план для України. Є вже перші деталі

Перемир'я в Україні, ймовірно, оголосять уже найближчими днями. Тристоронній мирний план, який розробляють Україна, Франція та Велика Британія, містить пропозицію щодо введення перемир'я на місяць. Документ передбачає заборону бойових операцій у повітряному просторі, на морі та тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як пише Reuters, розробники планують завершити формування документа протягом найближчих днів, після чого його буде представлено американській стороні. Запропоноване перемир'я не поширюватиметься на наземні бойові дії, які продовжуватимуться.

Високопоставлений європейський дипломат у коментарі Reuters заявив: "Ми плануємо скласти цей план за кілька днів, а не за тижні". Головна мета Лондона і Парижа — налагодити діалог між США та Україною після напруженої зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського минулого тижня, яка призвела до призупинення американської військової допомоги та надання розвідданих Києву.

Для розробки документа, за словами європейських дипломатів, планується залучити військових експертів, які мають опрацювати військові аспекти перемир'я протягом наступного тижня.

Речниця уряду Франції Софі Прімас також повідомила телеканалу LCI: "Ми запропонували перемир'я. Це те, що вивчається в рамках переговорів зі Сполученими Штатами. Франція та Європа намагаються відновити зв'язок між Сполученими Штатами та Україною". У разі успішного узгодження плану європейські лідери можуть організувати нові зустрічі з Трампом у Вашингтоні, але поки що незрозуміло, чи буде запрошено на ці переговори президента України, пише видання.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Трампа вже працюють над переговорами України та Росії. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.