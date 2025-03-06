Де проходитимуть мирні переговори України та Росії. ШІ назвав найімовірніші варіанти

У списку є Мінськ і не тільки

Тема переговорів України та Росії наразі бурхливо обговорюється у мережі, викликаючи чимало питань. Багатьох хвилює не тільки, коли можуть відбутись переговори, а й де саме вони пройдуть.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням, яка ж країна може виступити плацдармом для мирних переговорів. Зауважимо, що наразі точне місце не обране, як і дата переговорів, проте, аналізуючи інформацію з мережі, ШІ розповів, де вони теоретично могли б відбутися.

Grok – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI американського мільярдера Ілона Маска. Він був створений з його ініціативи у відповідь на ChatGPT чат-бот від компанії OpenAI.

Мінськ, Білорусь

Столиця Білорусі кілька разів називалась Кремлем, як "найкраще місце" для переговорів з Україною. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не раз наголошував, спираючись на майданчик Мінських угод 2014-2015 років, що це хороше місце для зустрічі. ШІ акцентує, що фактично Мінськ географічно зручний для обох сторін. Саме тому самопроголошений президент республіки Олександр Лукашенко кілька разів називав столицю "нейтральною територією для створення миру". Але не слід забувати, що для України, США та Європи Мінськ не слушний варіант через близькі зв'язки Росії та Білорусі. Тому вважати це місто "нейтральним майданчиком" не коректно.

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

Це місто вже кілька разів фігурувало у розмовах про мирні переговори України та Росії. У лютому 2025 в Ер-Ріяд зустрілись американська та російська делегація без участі Києва, що обурило Україну та Європу. За словами ШІ, Саудівська Аравія в цій війні дійсно може виступати нейтральним майданчиком, вона неодноразово позиціонувала себе як посередника в глобальних конфліктах. До того ж країна має однаково хороші відносини з США та Росією. Якщо Штати відіграватиму провідну роль в обранні місця для переговорів, Ер-Ріяд має всі шанси.

Стамбул, Туреччина

Ще у 2022 році, коли проходили перші раунди переговорів України та РФ, Стамбул виступав нейтральним майданчиком. А президент країни Реджеп Ердоган неодноразово наголошував на своїй миротворчості та нейтральності. Членство Туреччини у НАТО може стати плюсом для України, також Стамбул підтримує хороші робочі відносини з Москвою. Тому по суті Стамбул непоганий компроміс для обох сторін.

Швейцарія та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ)

Женева — традиційний нейтральний майданчик для мирних переговорів. Проте введені проти РФ санкції можуть відштовхнути Кремль від цього варіанту. Окрім того, Росія певною мірою вважає підходящим місцем Абу-Дабі. ОАЕ мають нейтральний статус у війні з Україною, але їх приналежність до НАТО може відштовхнути Кремль.

Найімовірніше місце мирних переговорів

На думку Grok, найімовірнішим місцем мирних переговорів є Стамбул. По-перше, Туреччина вже має успішний прецедент переговорів щодо військового конфлікту. По-друге, ця країна доволі вміло балансує між обома сторонами війни, порівну підтримуючи кожну. Таким чином Ердоган показує свою нейтральність. По-третє, США та президент Дональд Трамп неодноразово наголошували, що майданчиком для переговорів має виступати країна, яке не є прямим учасником війни.

Аналізуючи це, ШІ каже, що Туреччина — ідеальний варіант. Мінськ навряд чи стане мирним плацдармом через зв'язки з Москвою. А Саудівська Аравія може стати запасним варіанти, якщо Стамбул з якихось причин "вийде з гри".

Grok зауважує, що остаточне рішення щодо місця переговорів залежатиме від того, хто саме ініціює зустріч. І наразі США показують світу, що це вони. Залишається відкритим питання, чи підійде запропонований варіант Україні та Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно президент України Володимир Зеленський літав в Туреччину на зустріч з Ердоганом.