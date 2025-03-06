В елітному селі під Києвом розгорілася величезна пожежа: вогонь охопив будинки (відео)

На місці працюють рятувальники

У четвер, 6 березня, у селі Софіївська Борщагівка на Київщині сталася масштабна пожежа. Загоряння почалося в полі, але через поривчастий вітер вогонь стрімко почав поширюватися і дійшов до будинків та місцевих ЖК.

Про це масово повідомляють очевидці НП у соцмережах. За попередніми даними, пожежа вже охопила окремі приватні домоволодіння.

На опублікованих фото і відео видно, що над місцем загоряння здіймається густий чорний дим, який видно з різних куточків Києва та Київської області. З кожною хвилиною пожежа розгорається дедалі сильніше, а димом затягує всі прилеглі території.

Вогонь поширюється дуже швидко і його ніяк не вдається ліквідувати.

Відомо, що пожежа вже впритул підібралася до ЖК "Софія Київська" і перелякані люди спостерігають з вікон квартир за тим, як вогонь буквально знищує все на своєму шляху.

Автовласники в паніці відганяють автомобілі, щоб уберегти їх від загоряння.

Також місцеві жителі повідомляють, що вже кілька приватних будинків частково згоріло під час масштабної пожежі в Бучанському районі Київської області.

Причини виникнення пожежі поки що точно не встановлені. Про постраждалих також не повідомляється.

На місці пожежі вже працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

При цьому у Києві в повітрі стоїть сильний запах гару та мешканцям столиці радять тримати вікна закритими, а від прогулянок тимчасово відмовитися.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві спалахнула потужна пожежа у Дніпровському районі. На вулиці Павла Усенка спалахнули торгові ряди разом із СТО. Місцеві повідомляли, що на місці пожежі пролунало кілька вибухів.