В Україні суттєво погіршиться якість повітря: коли та де не буде чим дихати (карта)

Від погулянок краще утриматись

В Україні найближчим часом знову значно погіршиться якість повітря. Подекуди показники становитимуть понад 154 одиниці забруднення.

Про це свідчать дані Ventusky. Зазначається, що вже 7 та 8 березня над Україною пройде брудна хмара.

Забруднення протримається дві доби, і свого піка сягне в центральних та північних областях. Руху брудної хмари з Заходу сприятиме західнопівнічний вітер, і після зміни його напрямку повітря в Україні стане чистіше.

Якість повітря 7 березня

У п'ятницю брудна хмара накриє майже усю територію України, і якість повітря буде коливатись від нездорового до дуже нездорового рівня. Зокрема, на Житомирщині показник забрудненості становитиме 51, що відповідає низькій якості повітря. В інших областях це показник коливатиметься від 20 до 40 одиниць.

Якість повітря 8 березня

У суботу рівень забрудненості повітря значно зросте, особливо це відчують мешканці столиці. Високий рівень забрудненості спостерігатиметься на півночі та в деяких центральних областях. У Києві він становитиме понад 150 одиниць, а в інших регіонах — понад 110 одиниць.

Зауважимо, що за таких показників якості повітря краще утриматись від тривалих прогулянок на вулиці, а також не відчиняти вікна на провітрювання. Серед наслідків вдихання такого повітря для здоров’я може виникати дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легень, таких як астма.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку погоду прогнозують синоптики в Україні на 8 березня.