Под Киевом опасный уровень загрязнения воздуха, люди задыхаются (фото и карта)

Рекомендуется закрыть окна и ограничить пребывание на улице

В Броварах Киевской области в пятницу, 7 марта, значительно ухудшилось качество воздуха. Сразу в нескольких районах показатели составили более 150 единиц загрязнения, что является опасным для здоровья человека.

Об этом "Телеграфу" сообщают местные жители. Также эту информацию подтверждают данные сайта SaveEcoBot.

Известно, что вечером в Броварах резко ухудшилось качество воздуха, а улицы города затянула непонятная серая пелена. Люди массово начали ощущать неприятный запах в воздухе и першение в горле.

Как оказалось, наиболее загрязненный воздух наблюдается на улице Прилуцкой. Здесь показатели достигли отметки в 154 единицы, что считается вредным "красным" уровнем.

Также загрязненный воздух наблюдается на улице Вокзальной. Здесь показатели достигли отметки в 153 единицы, что тоже считается вредным "красным" уровнем.

При таком уровне загрязнения люди могут ощущать дискомфорт при дыхании, а также проблемы могут наблюдаться у людей с заболеваниями сердца и легких, таких как астма.

По информации местных жителей причиной резкого ухудшения качества воздуха в городе стало то, что люди начали массово по вечерам сжигать сухостой и дым от костров буквально обволакивает весь город.

В связи с возникшей ситуацией гражданам советуют:

рекомендуется закрыть окна,

ограничить пребывание на улице,

пить много воды.

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в элитном селе на Киевщине произошел масштабный пожар. Возгорание началось в поле, но из-за порывистого ветра огонь стремительно начал распространяться и дошел до домов и местных ЖК.