Наслідки потужної пожежі в Києві. Що горіло та як виглядає місце займання зараз (фото, відео)

Обійшлось без постраждалих

Наслідки потужної пожежі в Києві в Дніпровському районі вже показали в мережі. Відомо, що загорілась станція технічного обслуговування (СТО). За попередніми даними, постраждалих немає.

На місці інциденту вже побував кореспондент "Телеграфу". На фото видно, що СТО вигоріла майже повністю.

Вогонь швидко розповсюдився на будівлі, що були поруч. Горіла покрівля майже усього торгівельного ряду. Через займання масел та шин підіймався густий чорний їдкий дим.

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), загорілась СТО на вул. Павла Усенка. Повідомлення про пожежу надійшло об 11:38.

"Прибувши на місце рятувальники встановили, що сталося загоряння в одній з будівель станцій технічного обслуговування, з розповсюдженням вогню на покрівлю та поруч розташовані приміщення", — йдеться у повідомленні.

Пожежа в Києві 27 лютого

Пожежа в Києві 27 лютого

Пожежа в Києві 27 лютого

На ліквідацію пожежі рятувальники витратили майже години. О 13:06 вогонь повністю приборкали на площі 300 кв. м.

"На щастя, без постраждалих. Остаточну причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці", — додають у пресслужбі.

Нагадаємо, на Київщині у ніч на 27 лютого внаслідок атаки БПЛА загорілось підприємство. Рятувальники кілька годин ліквідовували пожежу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у центрі Києва сталася сильна пожежа в одній із великих будівель.