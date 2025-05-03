Росіяни у Маріуполі відкрили пам’ятник початку окупації: як зараз виглядає місто (фото, відео)

Багато будинків залишаються в тому ж стані, як і три роки тому

Навіть через три роки після завершення боїв за Маріуполь у місті видно будинки, пошкоджені під час бойових дій. Натомість окупанти тепер відкривають там пам’ятники своїм солдатам.

Відповідно до місцевих telegram-каналів, для участі у заходах туди приперся навіть мер Санкт-Петербурга. Церемонія відкриття дуже символічно відбувалася на тлі зруйнованих багатоповерхівок.

Сам пам’ятник виконаний у цілком типовому російському помпезному стилі, із фразами, що повторюють нартиви пропаганди — про "звільнення міста від нацистів", "входження до складу Росії" і про те, що місто тепер "навіки" належить країні-окупантові.

Щодо ситуації в місті, то радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поділився кадрами, знятими місцевим жителем. На них видно, що багато будинків перебувають у недобудованому стані, а деякі залишаються такими самими, як і після завершення бойових дій.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники проводять так звану "реставрацію" драматичного театру у Маріуполі, який самі знищили авіабомбами у березні 2022 року. На об’єкті продовжуються масштабні внутрішні та зовнішні будівельні роботи, що повністю змінюють автентичний вигляд історичної споруди.