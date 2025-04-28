Масовий мор. В окупованому Маріуполі б'ють на сполох через екоцид (відео)

Причина не в епідемії хвороб

У Маріуполі зафіксовано масову загибель дельфінів та птахів. Смерть живих організмів не пов'язують з хворобами.

Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко. За його словами, наразі щонайменше 20 мертвих птахів знайдено на пляжі Лівобережного району.

"Екоцид. В Маріуполі масовий мор не лише дельфінів, але й птахів", — йдеться у повідомленні.

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Андрющенко наголошує, що наразі причини загибель птахів та дельфіні на пляжі Лівобережного району не відомі. У Маріуполі немає теоретичних передумов щодо епідемій. Але щороку за умов окупації Росією місцеві спостерігають загибель морських тварин і птахів.

"Все це безумовні наслідки екоциду та винищення флори та фауни Приазов'я", — додав керівник "Центру вивчення окупації".

Додамо, що точну цифру загиблих дельфінів за три роки окупації назвати складно. Проте, на думку екологів, наразі це приблизно 50 тисяч тварин. Їх смерті пов'язані з використанням армією РФ потужних гідролокаторів, спричинення вибухів. Усе це порушує навігаційні системи тварин, тому вони гинуть.

Нагадаємо, що в Дніпрі біля пляжів Придністровська зафіксовано масову загибель качок і бакланів. До цього місцеві фіксували у воді мазут. Орнітологи вже спростували інформацію про епідемію пташиного грипу та хвороби Ньюкасла.

Раніше "Телеграф" розповідав, як живе Маріуполь через майже 3 роки окупації.