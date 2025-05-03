Россияне в Мариуполе открыли памятник начала оккупации: как сейчас выглядит город (фото, видео)

Многие дома остаются в том же состоянии, как и три года назад

Даже спустя три года после завершения боев за Мариуполь в городе видны дома, поврежденные в ходе боевых действий. Зато оккупанты теперь открывают там памятники своим солдатам.

Согласно местных telegram-каналов, для участия в мероприятиях туда приперся даже мэр Санкт-Петербурга. Церемония открытия весьма символично происходила на фоне разрушенных многоэтажек.

Сам памятник выполнен во вполне типичном российском помпезном стиле, с фразами, повторяющими нарртивы пропаганды — об "освобождении города от нацистов", "вхождении в состав России" и о том, что город теперь "навеки" принадлежит стране-оккупанту.

Что касается ситуации в городе, то советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко поделился кадрами, снятыми местным жителем. На них видно, что многие здания находятся в недостроенном состоянии, а некоторые остаются такими же, как и после завершения боевых действий.

Как сообщалось ранее, российские захватчики проводят так называемую "реставрацию" драматического театра в Мариуполе, который сами уничтожили авиабомбами в марте 2022 года. На объекте продолжаются масштабные внутренние и внешние строительные работы, полностью изменяющие аутентичный вид исторического сооружения.