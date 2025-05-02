Зіяюча дірка замість скульптур. Як Росія "відновила" драмтеатр в Маріуполі (фото)

Стирають сліди воєнного злочину

Російські загарбники проводять так звану "реставрацію" драматичного театру в Маріуполі, який самі ж знищили авіабомбою у березні 2022 року. На об'єкті тривають масштабні внутрішні та зовнішні будівельні роботи, що повністю змінюють автентичний вигляд історичної споруди.

Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму каналі, опублікувавши фотографії з місця подій. "Росіяни продовжують будувати найбільший склеп — саркофаг за часів Єгипту. Драм Театр в Маріуполі. Зіяюча дірка замість скульптур, як пряме свідчення про підробку", — пише він.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року російська авіація скинула потужну бомбу на Донецький академічний обласний драматичний театр, де переховувалися понад тисяча мирних мешканців міста. Попри величезні написи "ДІТИ" з обох боків будівлі, ворог цілеспрямовано атакував прихисток цивільних людей.

Внаслідок авіаудару загинуло від 300 до 600 осіб, серед яких були жінки та діти. Після захоплення Маріуполя окупанти швидко розпочали демонтаж завалів і вивезення тіл загиблих, які поховали в братських могилах без належної ідентифікації.

Під час нинішньої "відбудови" загарбники знищили всі скульптури, що прикрашали фасад театру, включно з тими, які вціліли після бомбардування. Окупаційна адміністрація планує завершити "реконструкцію" до кінця 2025 року.

Українська сторона вважає такі дії спробою приховати сліди воєнного злочину та стерти пам'ять про трагедію. Щоб зберегти історичну правду, у Львові створили 3D-модель довоєнного вигляду театру.

Маріупольський драмтеатр став одним із найстрашніших символів звірств російських загарбників проти українського народу та прикладом цілеспрямованого знищення мирного населення під час повномасштабної війни.

Ось як драмтеатр виглядав до війни

Також раніше "Телеграф" писав, як зараз виглядає драмтеатр в Маріуполі. Очевидиця розповіла, що близько 11 години з моря прилетів літак. Він зайшов зі східного напрямку в бік заднього виходу драмтеатру у Маріуполі і почав бомбити.