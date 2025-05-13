Диверсія росіян? У будинку британського прем'єра сталася підозріла пожежа

Причина пожежі поки що не встановлена, але правоохоронці вже визнали її "підозрілою"

У Великій Британії сталася дуже підозріла пожежа у приватному помешканні, яке належить прем'єр-міністру країни Кіру Стармеру. Воно розташоване на півночі Лондона, сам прем'єр зараз там не мешкає.

Про це повідомило ВВС із посиланням на джерела в правоохоронних органах Великобританії. Зазначається, що було пошкоджено вхід до помешкання, ніхто не постраждав, пожежу загасили за менше ніж 20 хвилин рятувальні служби.

Причина пожежі поки що не встановлена, але правоохоронці вже визнали її "підозрілою". За останні чотири дні в цьому ж районі сталося ще дві пожежі, пояснити походження яких було дуже важко. Наразі правоохоронці вивчають кілька версій інциденту та встановлюють, чи можуть ці пожежі бути пов'язані одна з одною.

Сам Кір Стармер не мешкає в цьому помешканні відтоді, як був обраний прем'єром та переїхав у резиденцію уряду Британії. Наразі цю нерухомість у британського прем'єра орендують.

Зазначимо, не так давно західні ЗМІ писали, що російський режим знайшов для себе ресурс, який може використати для спроби проведення диверсій та нападів на території Європи, зокрема у Швеції. Російська розвідка планує вербувати для здійснення диверсій наркозалежних людей.

Як повідомляв "Телеграф", російський уряд планував вбити гендиректора німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера на початку 2024 року. Але замаху вдалося запобігти. А у ніч на 29 квітня у Німеччині підпалили літній будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Причиною підпалу назвали постачання компанією зброї для ЗСУ.

Загалом на Заході останнім часом зростає кількість диверсій на оборонних заводах та інших об’єктах. Наприклад, в червні 2024 року у Берліні сталася пожежа на заводі компанії Diehl Metal Applications, де випускаються системи ППО IRIS/T. Експерти не виключають, що його причиною стало навмисне ушкодження обладнання.

30 серпня 2024 року у німецькому Тройсдорфі прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин. Внаслідок вибуху двоє співробітників отримали серйозні поранення. Правоохоронні органи підозрюють диверсію.