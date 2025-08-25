Справжній "сексмобіль" знайшли в Одесі: курйозне відео

Користувачам мережі номери сподобалися

В Одесі помітили автомобіль із незвичайними номерами. Схоже на те, що для власника на вулиці завжди весна.

Відповідне відео оприлюднила користувачка tik-tok burgibu6996. Вона показала припаркований Mitsubishi Eclipse на одній із вулиць міста.

Автомобіль міг би здатися непримітним, якби не його номерний знак — "HORRRNY". Для контексту: слово "horny" у перекладі з англомовного сленгу означає щось на кшталт "сексуально збуджений".

Дуже показовим є також і підпис під номерами "Доброго вечора, ми з України".

Власник автомобіля, користувач під нікнеймом "hookaster", з’явився в коментарях і пояснив, що сам живе в Києві і був в Одесі проїздом. Автомобіль зняли, коли він вибіг на п’ять хвилин до супермаркету.

Судячи з коментарів, багато хто розуміє почуття власника і теж не проти того, щоб на їхніх автомобілях красувався такий номерний знак.

Нагадаємо, нещодавно під Києвом помітили авто з "особливими" номерами. Незвичайність полягає в тому, що на них нанесено напис англійською мовою, який містить нецензурне висловлювання на адресу російських окупантів.