Настоящий "сексмобиль" нашли в Одессе: курьезное видео
Пользователям сети номера понравились
В Одессе заметили автомобиль с необычными номерами. Похоже, что для владельца на улице всегда весна.
Соответствующее видео обнародовала пользователь tik-tok burgibu6996. Она показала припаркованный Mitsubishi Eclipse на одной из улиц города.
Автомобиль мог бы показаться непримечательным, если бы не его номерной знак — "HORRRNY". Для контекста: слово "horny" в переводе с англоязычного сленга обозначает что-то вроде "сексуально возбужденный".
Весьма показательна также и подпись под номерами "Доброго вечора, ми з України".
Владелец автомобиля, пользователь под никнеймом hookaster, появился в комментариях и объяснил, что сам живет в Киеве и был в Одессе проездом. Автомобиль сняли, когда он выбежал на пять минут в супермаркет.
Судя по комментариям, многие понимают чувства владельца и тоже не против того, чтобы на их автомобилях красовался такой номерной знак.
