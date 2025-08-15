Крик усіх українців: під Києвом помітили авто з "особливими" номерами (фото)

Подібні написи на авто стали способом українців висловити свою позицію щодо війни з Росією

У Броварах, що на Київщині, помітили автомобіль Skoda з оригінальними номерними знаками, що привертають увагу перехожих та інших учасників дорожнього руху. Незвичність полягає в тому, що на них нанесений напис англійською мовою, який містить нецензурне висловлювання на адресу російських окупантів.

Таке фото опублікували в місцевому Telegram-каналі. Авто викликає жваві обговорення в соціальних мережах та коментарі, переважно з підтримкою позиції власника транспортного засобу.

Номерні знаки на авто привернули увагу оточення

"Файні номери", — коментує українець. Інший серйозно додає: "Поліція чому не зупиняє?".

Що пишуть українці під дописом

Використання подібних написів на автомобілях стало одним із способів висловлення українцями своєї позиції щодо війни, розпочатої Росією.

Наразі невідомо, чи були до власника автомобіля будь-які зауваження від правоохоронних органів. Проте схожі випадки раніше фіксувалися в різних містах України.

