Крик усіх українців: під Києвом помітили авто з "особливими" номерами (фото)
Подібні написи на авто стали способом українців висловити свою позицію щодо війни з Росією
У Броварах, що на Київщині, помітили автомобіль Skoda з оригінальними номерними знаками, що привертають увагу перехожих та інших учасників дорожнього руху. Незвичність полягає в тому, що на них нанесений напис англійською мовою, який містить нецензурне висловлювання на адресу російських окупантів.
Таке фото опублікували в місцевому Telegram-каналі. Авто викликає жваві обговорення в соціальних мережах та коментарі, переважно з підтримкою позиції власника транспортного засобу.
"Файні номери", — коментує українець. Інший серйозно додає: "Поліція чому не зупиняє?".
Використання подібних написів на автомобілях стало одним із способів висловлення українцями своєї позиції щодо війни, розпочатої Росією.
Наразі невідомо, чи були до власника автомобіля будь-які зауваження від правоохоронних органів. Проте схожі випадки раніше фіксувалися в різних містах України.
Нагадаємо: у Рівному нещодавно помітили унікальне авто — рідкісну ретро-машину, розфарбовану в насичені синьо-жовті кольори державного прапора України. Автівка схожа на радянську ГАЗ М-20 "Побєда", миттєво привернула увагу людей в інфопросторі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що для частини водіїв престиж авто визначають не лише марка чи технічні характеристики, а й номерний знак. Унікальні комбінації можуть коштувати чимало. За даними Головного сервісного центру МВС, найдорожчими є послідовні номери від 0001 до 0009. Найбільше цінуються 0001 та 0007 — по 96 тис. грн.