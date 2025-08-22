"Самодєлкін захотів кабріолет": посеред Запоріжжя помітили "лакшері" авто (курйозне відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Користувачі не змогли не прокоментувати
У Запоріжжі в центрі уваги опинився незвичний автомобіль – старі зелені "Жигулі", перероблені власником на кабріолет. Відео з машиною швидко розлетілося соцмережами, зібравши десятки коментарів.
Ролик опублікував місцевий Telegram-канал. На кадрах видно, що автомобіль став частиною експерименту — дах повністю зрізаний.
Жінка за кадром пожартувала: мовляв, "у Запоріжжі живуть багаті люди", натякаючи, що навіть зі стареньких авто тут можуть зробити "ексклюзив".
Під відео одразу з'явилися реакції, де українці ділилися своїми думками. Дехто відреагував із гумором:
- "Ну норм, теж пару років тому дах зрізали, потім машина на металобрухт".
- "Цьому жигулю вже роки 3, якщо не більше, вже задниця відвалюється".
- "Машину по частинах здають на металобрухт".
Інші поставилися більш філософськи:
- "Ну зробив, що зробив. Особисто я — "за" дах. І бажано, щоб у людей він теж був".
- "Самодєлкін захотів кабріолет, щоб влітку з вітерцем".
Як бачимо, старенькі "Жигулі" без даху стали справжньою зіркою соцмереж, а мешканці Запоріжжя додали гумору й жартів до ситуації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Броварах на Київщині зафіксували автомобіль Skoda з нестандартними номерними знаками, які одразу впадають в око перехожим і водіям. Особливість у тому, що на них англійською мовою нанесено лайливий напис, спрямований проти російських окупантів.