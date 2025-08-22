"Самодєлкін захотів кабріолет": посеред Запоріжжя помітили "лакшері" авто (курйозне відео)

Користувачі не змогли не прокоментувати

У Запоріжжі в центрі уваги опинився незвичний автомобіль – старі зелені "Жигулі", перероблені власником на кабріолет. Відео з машиною швидко розлетілося соцмережами, зібравши десятки коментарів.

Ролик опублікував місцевий Telegram-канал. На кадрах видно, що автомобіль став частиною експерименту — дах повністю зрізаний.

Жінка за кадром пожартувала: мовляв, "у Запоріжжі живуть багаті люди", натякаючи, що навіть зі стареньких авто тут можуть зробити "ексклюзив".

Під відео одразу з'явилися реакції, де українці ділилися своїми думками. Дехто відреагував із гумором:

"Ну норм, теж пару років тому дах зрізали, потім машина на металобрухт".

"Цьому жигулю вже роки 3, якщо не більше, вже задниця відвалюється".

"Машину по частинах здають на металобрухт".

Інші поставилися більш філософськи:

"Ну зробив, що зробив. Особисто я — "за" дах. І бажано, щоб у людей він теж був".

"Самодєлкін захотів кабріолет, щоб влітку з вітерцем".

Як бачимо, старенькі "Жигулі" без даху стали справжньою зіркою соцмереж, а мешканці Запоріжжя додали гумору й жартів до ситуації.

