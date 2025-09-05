Настоящий символ несокрушимости. В Херсоне заметили интересный объект (видео)

Он стоит в одном из дворов почти все лето

В сети завирусился довольно остроумный курьез из Херсона. Ведь местные жители установили каркасный бассейн прямо во дворе многоэтажек.

Соответствующие видео уже распространяют местные каналы. Некоторые даже отметили, что этот бассейн стоит почти все лето.

На ролике показан небольшой голубой каркасный бассейн, стоящий у многоэтажки. В нем есть вода, но он не полностью заполнен. Возле него нет людей или детей, но вода чистая, то есть ее регулярно меняют.

В сети уже называют этот бассейн символом несокрушимости и устойчивости Херсона и его жителей. Ведь город находится на правом берегу Днепра, а на левом уже оккупирована территория. Именно поэтому этот населенный пункт часто атакуют дроны, КАБы, артиллерия.

Херсон на карте

В комментариях люди отмечали, что тоже не отказались бы от отдыха в бассейне даже во дворе многоэтажек. Кто-то отмечал, что этот бассейн поставили не для людей, а для животных. Якобы это инициатива ветеринарной клиники, которая видна на заднем фоне видео.

