"Дорога життя" до Херсона під атакою дронів. Як її об’їхати

Вже є перші постраждалі від атак

Росіяни активно обстрілюють трасу Миколаїв-Херсон. Через активність російських дронів українців закликали не пересуватись цим маршрутом.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, з вечора 25 серпня на трасі спостерігається висока активність дронів окупантів.

В ОВА наголосили, що росіяни цілеспрямовано атакують цивільний транспорт. Саме тому людей закликають без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом. Наразі траса М-14 Миколаїв-Херсон досить небезпечна.

Траса М-14 Миколаїв-Херсон

Вже відомо, що зранку 26 серпня російські війська атакували автомобіль на трасі між селами Клапая та Чорнобаївка. Внаслідок чого постраждали 47-річний медичний директор та 38-річна лікарка одного з медзакладів. У них вибухові травми від удару дроном. Наразі обидва у лікарні, їм надається допомога.

Окрім того, у пресслужбі Херсонської ОВА, нагадали, що про активність російських безпілотників оперативно повідомляють в телеграм-каналі "Радар Херсон".

Чи є інший шлях до Херсона чи Миколаєва

Траса М-14 Миколаїв-Херсон одна з найпопулярніших на цьому напрямку, адже має найкоротший шлях — понад 68 км. Однак є й інший варіант, як потрапити в Херсон з Миколаєва чи навпаки. Йдеться про трасу Н-11, яка проходить не напряму, а біля узбережжя Південного Бугу. Як показано на карті, цей варіант має понад 93 км шляху, що вдвічі довше за трасу М-14.

Об'їздний шлях

Однак, враховуючи обстріли та ризики для життя, краще обрати трасу Н-11, або якщо є можливість відкласти поїздку за цим напрямком.

