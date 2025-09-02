Забули причепити вагони? З поїздом УЗ до Відня стався дивний курйоз (відео)

Чимало пасажирів спізнились на стикові рейси

З поїздом "Укрзалізниці" Київ-Відень стався досить дивний курйоз. Адже на кордоні два вагони до Австрії просто не причепили до потрібного поїзду.

Про це розповіла пасажирка у Тік Ток. За її словами, на кордоні з України сталась затримка в 1 годину.

Адже поїзду замінювали колесо, а потім ще і не пропустили світлофором далі. Через цю годинну затримку вагони, які мали прямувати до Відня, просто не причепили до потрібного поїзда. Дівчина наголошує, що про це їм не оголошували, пасажири дізнались причину затримки випадково, коли вже 4 години стояли.

Вона додала, що провідниця нібито спілкувалась про затримку лише з двома пасажирами, які запізнювались на літак через затримку. Інші пасажири дізнались про затримку лише зранку, хоча більшість мала стикові рейси, на які запізнились.

"Вона (провідник — ред.) нічого не сказала, не пояснювала і не знала, як діяти в цій ситуації, а потім знову лягла відпочивати. У результаті — 6 год запізнення, пересадки на електрички і просто "кайф" від поїздки", — додає авторка.

У коментарях пасажирка додала, що поїзд Київ-Відень їде з Києва до Ужгорода, де відчіпляють 2 вагони, які йдуть до Відня. Але тут сталась затримка і на кордоні вагони не приєднали до потрібного поїзда. В такому випадку треба чекати наступний рейс потрібного напрямку. У цьому випадку затримка була 6 годин.

Користувачі у коментарях були шоковані ситуацією, хоча чимало наголошували, що таке трапляється не вперше.

