"Понабирали за оголошенням". Епічна погоня в Одесі перетворилась на курйоз (відео)

Користувачі вже жартують з цього інциденту

В Одесі стався досить дотепний курйоз, який розвеселив мережу. Адже погоня за чоловіком перетворилась на справжню комедію.

Відповідне відео публікують місцеві пабліки. Зауважимо, що коли саме і де стався інцидент не відомо.

На відео з внутрішньої камери спостереження у подвір'ї в Одесі видно, що на територію забігає чоловік через металеві ворота з хвірткою. Він навіть не закриває її до кінця, а просто біжить далі, зникаючи з поля камери. Далі до воріт підбігає три чоловіки, на них одяг, схожий на військову форму. Вони починають буквально ламати ворота, не звертаючи увагу на хвіртку.

Обережно, на відео є нецензурна лексика!

Весь курйоз полягав у тому, що чоловіки штовхали ворота, які прикручені до стін, а не звернули увагу на хвіртку. До того ж вона відчинялась на себе, а не від себе, як це робили чоловіку.

Окремої уваги заслуговує те, як коментував це відео чоловіків, який показав запис з камер. У коментарях користувачі також відмітили це. Вони ще додали, що певно у чоловіки досить "низький інтелект".

Нагадаємо, нещодавно, жінку, що стояла на пірсі в Одесі, мало не забрало високою хвилею. Її облило морською водою з ніг до голови. Туристка ледве втрималась на ногах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в Одесі на пляжі зафільмували дикого звіра.