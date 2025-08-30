Пухнасті гості відпочивали під парасолькою. В Одесі на пляжі стався дотепний курйоз

Користувачі у мережі вже відмітили щемливість кадрів

В Одесі на одному з місцевих пляжів стався дотепний курйоз. Адже під парасолькою від сонця ховались собаки.

Відповідне фото поширюють місцеві пабліки. Зауважимо, що достеменно не відомо, коли саме було зафільмовано курйоз.

На кадрах видно, що на пляжі Одеси стоїться невелика синя парасолька, пляжна. Вона захищає людей від сонця і створює затінок. Однак цього разу під нею зібрались не люди, а кілька собак. Цікаво, що біля парасольки немає ані покривала, ані людей.

Собаки на пляжі в Одесі

Складається враження наче її встановили саме для собак. В дописі зазначено, що собаки відпочивали на пляжі в Совіньйоні.

Один з користувачів зазначив у коментарях, що це досить щемливе фото. Адже хтось дійсно або поставив, або дозволив собака перебувати в затінку. До слова, на фото погано видно, які саме тварини відпочивають на пляжі, але є ймовірність, що це безхатні собаки.

