Здесь гуляли люди и играли дети. Сейчас об этом легендарном месте в Киеве никто не вспомнит

Когда-то на месте современного столичного гиганта был уютный сквер, а затем шумное трамвайное кольцо, которое стало важным транспортным узлом Киева

Город Киев очень изменился с тех пор, как Украина была признана независимым государством. Строились новые бизнес-центры, многоэтажки и другие здания, почти ничего не покинувшие от старого города. Это же касается и станции метро Дворец Спорта.

"Телеграф" решил поинтересоваться у своих читателей, хорошо ли они знают о Киеве. Мы покажем фото сквера, которое было на этом месте в 1970-х годах, а также изменившееся сейчас.

Зеленая зона и узловой пункт

В 1970-х годах на этом месте зеленел сквер. Эта территория у Дворца спорта была тихой и спокойной зоной отдыха, где киевляне могли прогуляться или просто посидеть на скамейке. Это была часть старого Киева, где природа гармонично сочеталась с городской средой, создавая приятный оазис среди динамичного центра.

Сквер в Киеве рядом со станцией Дворец спорта

Впоследствии город стал развиваться, и потребности в транспортном сообщении росли. В 1980-х годах рядом со сквером появилась станция метро "Дворец спорта", что значительно увеличило пассажиропоток в этом районе. В конце 80-х – начале 90-х годов, в рамках развития транспортной инфраструктуры, сквер уступил место трамвайному разворотному кольцу. Оно стало важным транспортным узлом, соединявшим несколько районов столицы.

В течение многих лет здесь грохотали трамваи, развозившие тысячи пассажиров.

Однако в 2001 году трамвайные пути были демонтированы, и территория освободилась, чтобы начать новый этап своей истории.

Что на месте трамвайного кольца сейчас

После демонтажа путей пустырь недолго оставался незанятым. Уже в 2002 году появились первые проекты будущего торгово-развлекательного комплекса "Гулливер". Строительство началось в 2003 году, и через десять лет на месте сквера и трамвайного кольца вырос современный многофункциональный комплекс.

Официальное открытие ТРЦ "Гулливер" состоялось в 2013 году, и сегодня он является одной из визиток Киева, местом, где бурлит жизнь, проходят встречи, шоппинг и развлечения. Трудно представить, что когда-то на его месте была зеленая зона со скамейками, а затем – трамвайная остановка, где каждый день киевляне ожидали своего транспорта.

ТРЦ "Гулливер"

В 2024 году суд передал киевский ТРЦ "Гулливер" в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Это ходатайство прокуроры подали в рамках уголовного расследования Бюро экономической безопасности по уклонению руководством ТРЦ от уплаты налогов на сумму 146 миллионов гривен.

В настоящее время бизнес-центр находится в управлении АРМА, но не был передан в собственность государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Киеве было шахматное поле.