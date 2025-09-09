Вона не змінила назву з дня появи. Чиє ім’я має ця вулиця в Києві та де знаходиться (карта)

Це одна з найдовших транспортних магістралей столиці, що з'єднує три райони міста та має багату історію

Вулиця Стеценка — одна з довгих і важливих вулиць у кількох районах Києва: Подільському, Святошинському та Шевченківському. Вона простягається від вулиці Щусєва і залізничного шляхопроводу до проспекту Академіка Палладіна і Міської вулиці в районі Гостомельської площі.

На неї виходять такі вулиці, як бульвар Павла Вірського, Тираспольська, Данила Щербаківського, Івана Виговського та інші. "Телеграф" розповість про цю вулицю детальніше.

Кирило Стеценкал

Історія та назва

Вулиця виникла в середині XX століття. Сучасну назву отримала на честь видатного українського композитора Кирила Стеценка у 1957 році. Він походив із родини іконописця і з дитинства проявляв високі мистецькі здібності. Музична освіта і церковне служіння суттєво вплинули на творчість Стеценка, який став одним із найвідоміших творців української духовної музики. Окрім численних хорових творів, він написав літургії, кантати, оперети для дітей, а також обробив багато народних пісень.

У 1977 році до вулиці Стеценка було приєднано частину Гостомельського шосе — територію між нинішніми вулицями Мрії (колишня Туполева) та Міською (колишня Городська). Це стало важливим кроком у формуванні сучасних меж та протяжності вулиці.

Забудова та особливості

Типова забудова вулиці Стеценка

Забудова вулиці почалася у 1960-х роках. Тут переважають панельні п'ятиповерхівки типу "хрущовки" . На деяких ділянках вулиці розташовані садово-дачні садиби, зокрема між Газопровідною та Міською.

Панорама вулиця Стеценка в Києві

Вздовж вулиці простягається парк "Дубки", а неподалік – відомий ресторан "Дубки", зведений у 1970 році за проєктом архітектора Володимира Коломійця. Про цей заклад "Телеграф" детально розповідав раніше.

Транспорт та інфраструктура

Вулиця має зручне транспортне сполучення з різними районами Києва. Біля неї проходять маршрути тролейбусів, автобусів і маршруток, неподалік знаходяться станції метро "Сирець" і "Академмістечко". Це дозволяє комфортно добиратися до центру міста чи інших районів.

