Вона не змінила назву з дня появи. Чиє ім’я має ця вулиця в Києві та де знаходиться (карта)
Це одна з найдовших транспортних магістралей столиці, що з'єднує три райони міста та має багату історію
Вулиця Стеценка — одна з довгих і важливих вулиць у кількох районах Києва: Подільському, Святошинському та Шевченківському. Вона простягається від вулиці Щусєва і залізничного шляхопроводу до проспекту Академіка Палладіна і Міської вулиці в районі Гостомельської площі.
На неї виходять такі вулиці, як бульвар Павла Вірського, Тираспольська, Данила Щербаківського, Івана Виговського та інші. "Телеграф" розповість про цю вулицю детальніше.
Історія та назва
Вулиця виникла в середині XX століття. Сучасну назву отримала на честь видатного українського композитора Кирила Стеценка у 1957 році. Він походив із родини іконописця і з дитинства проявляв високі мистецькі здібності. Музична освіта і церковне служіння суттєво вплинули на творчість Стеценка, який став одним із найвідоміших творців української духовної музики. Окрім численних хорових творів, він написав літургії, кантати, оперети для дітей, а також обробив багато народних пісень.
У 1977 році до вулиці Стеценка було приєднано частину Гостомельського шосе — територію між нинішніми вулицями Мрії (колишня Туполева) та Міською (колишня Городська). Це стало важливим кроком у формуванні сучасних меж та протяжності вулиці.
Забудова та особливості
Забудова вулиці почалася у 1960-х роках. Тут переважають панельні п'ятиповерхівки типу "хрущовки" . На деяких ділянках вулиці розташовані садово-дачні садиби, зокрема між Газопровідною та Міською.
Вздовж вулиці простягається парк "Дубки", а неподалік – відомий ресторан "Дубки", зведений у 1970 році за проєктом архітектора Володимира Коломійця. Про цей заклад "Телеграф" детально розповідав раніше.
Транспорт та інфраструктура
Вулиця має зручне транспортне сполучення з різними районами Києва. Біля неї проходять маршрути тролейбусів, автобусів і маршруток, неподалік знаходяться станції метро "Сирець" і "Академмістечко". Це дозволяє комфортно добиратися до центру міста чи інших районів.
