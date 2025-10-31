Його насіння токсичне, але ягоди їстівні: це дерево заборонили саджати в Україні, як воно виглядає (фото)

Насіння і листя дерева містять синильну кислоту

В Україні, окрім тису ягідного, варто з обережністю ставитися до черемхи пізньої. У її листі та насінні прихований сильний токсин, здатний викликати отруєння. Але небезпека цього дерева криється не тільки в цьому.

В Instaram українка показала ягоди черемхи пізньої, але попередила, що з кісточками їх не можна вживати. М’якуш плодів часто використовується для варення, компотів та наливок.

Як виглядає черемха пізня і чим вона небезпечна

Черемха пізня багатьом відома завдяки своїм солодким та ароматним ягодам, м'якуш яких цінується не лише за смак, а й за корисні властивості. Проте мало хто знає, що листя, кора та насіння дерева містять синильну кислоту — сильний токсин. Незрілі плоди дерева також можуть бути небезпечними через високу концентрацію отруйних речовин.

В Україні черемха пізня зустрічається практично по всій території країни: в лісах, на узліссях, уздовж річок і в парках, віддаючи перевагу вологим та родючим ґрунтам. Але крім загрози для здоров’я людини, черемха пізня становить небезпеку і для місцевої флори.

Черемха пізня

Як виявилося, дерево порушує природний баланс, знижуючи біологічну різноманітність, тому міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України своїм указом заборонило його використовувати для створення лісових масивів та захисних смуг.

