Він "носить" гарні вуса: в Україні побачили птаха, що живе серед очерету (відео)

Самки синиць вусатих відрізняються від самців тим, що не мають характерних чорних смуг біля очей

На очереті серед українських водойм помітили вусату синицю — дивовижного птаха, чий статус у нашій країні вважається "у найменшій загрозі". Однак їх популяція скорочується через знищення водно-болотних угідь.

Вусату синицю вдалося зняти "у всій красі" фотомисливиці Олександрі, яка поділилася відео у TikTok. На ньому можна побачити, як птах шукає собі що поїсти.

Для довідки

Це невеликий птах, трохи менший за горобця, з довгим хвостом і рудуватим пір’ям. Самці відрізняються від самок тим, що у них біла голова та є "вуса".

Самка та самець синиці вусатої

Вусата синиця поширена по всій Євразії, особливо біля узбереж Північного та Балтійського морів. В Україні гніздиться переважно в долині Дніпра та степових плавнях. Влітку живиться комахами, а взимку переходить на насіння очерету.

Де поширений птах синиця вусата

Важливо зазначити, що популяція вусатої синиці в Україні стрімко скорочується. Цим птахам завдають шкоди спалюванням очеретів, осушенням боліт та знищенням водно-болотних угідь — місць, де вони живуть і гніздяться. Додатково на чисельність виду впливають суворі зими, під час яких гине велика кількість особин.

Саме через це вусата синиця занесена до Бернської конвенції з охорони дикої флори, фауни та природних середовищ існування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одній з областей України врятували ослабленого рідкісного птаха.