Від девальвації валюти в Таїланді до розпродажу акцій виробників чипів

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Grand Theft Auto VI вийшла 19 листопада 2026 року, коли світові ринки йшли вниз. На тлі розпродажу технологічних акцій у мережі згадали "прокляття GTA": роки виходу попередніх ігор серії збігалися з фінансовими кризами або їхніми наслідками.

Коли ці кризи почалися і закінчилися, розповідає "Телеграф". Перші дві гри в добірці пов’язані з однією кризою: GTA вийшла під час обвалу в Азії, а GTA 2 – уже після його гострої фази.

GTA і GTA 2 пов’язали з різними етапами однієї азійської кризи

GTA і GTA 2: азійська криза 1997–1998 років

Криза почалася 2 липня 1997 року: Таїланд девальвував свою валюту щодо долара США, пише Federal Reserve History. Тиск поширився на інші країни Східної Азії. Інвестори виводили капітал, банки опинилися під тиском, а Південна Корея підійшла до межі дефолту.

Гостру фазу вдалося стримати у 1998 році. У квітні Південна Корея завершила реструктуризацію короткострокових кредитів, а Таїланд, Індонезія та Південна Корея отримали міжнародну фінансову підтримку. GTA вийшла у 1997 році, а GTA 2 – у 1999-му, коли регіон відновлювався після кризи.

GTA III й GTA IV: крах доткомів і Велика рецесія

GTA III (2001). Бульбашка доткомів почала лускати після того, як Nasdaq досяг піка 10 березня 2000 року. Акції технологічних компаній падали до осені 2002 року, пише Бібліотека Конгресу США. Інвестори перестали фінансувати переоцінені інтернет-стартапи, і багато з них закрилися вже до кінця 2001 року.

GTA IV (2008). Іпотечна криза у США переросла у світову фінансову кризу. У США Велика рецесія тривала з грудня 2007-го до червня 2009 року, пише Federal Reserve History. Від піка восени 2007 року до мінімуму в березні 2009-го індекс S&P 500 втратив 57%.

GTA V: боргова криза в єврозоні

Криза почалася наприкінці 2009 року, коли Греція розкрила масштаб дефіциту бюджету. Вартість запозичень зросла, і кільком країнам єврозони знадобилася зовнішня допомога. У 2013 році, коли вийшла GTA V, для Кіпру узгодили програму фінансової допомоги.

Однією з дат завершення кризи вважають серпень 2018 року: тоді Греція вийшла з останньої програми фінансової допомоги.

GTA VI: розпродаж акцій технологічних компаній у 2026 році

Ринок почав знижуватися ще до виходу гри. Поточне падіння S&P 500 почалося 7 жовтня 2026 року і тривало станом на 6 листопада, повідомляє State Street Investment Management.

До 6 листопада акції виробників напівпровідників у всьому світі втратили близько 30% від попереднього піка. За той самий період S&P 500 просів приблизно на 6%: зростання в кількох галузях пом’якшило удар по широкому ринку.

З погляду економіки та статистики, зв’язок між виходом ігор Rockstar Games і біржовими крахами – класичний приклад вибіркового підбору фактів. "Прокляття GTA" – лише вдалий жарт фінансових блогерів, що ефектно збігся з нестабільністю на фондовому ринку.

Як повідомляв "Телеграф", GTA VI зібрала світову аудиторію завдяки свободі дій і 13 рокам очікування. В Україні інтерес до гри різко зріс вже на старті передзамовлень.