У Брюсселі фермери палять гуму, а поліцейські застосовують сльозогінний газ та водомети (відео)

Фермери зносять тракторами поліцейські загородження та палять гуму

У понеділок, 26 лютого, вулиці Брюсселя у європейському кварталі знову заполонили кілька сотень тракторів. Фермери продовжили протест, що було розпочато 1 лютого. Мають на меті продемонструвати своє невдоволення політикою ЄС перед міністрами сільського господарства Євросоюзу.

Про це повідомляють бельгійські ЗМІ, зокрема видання RTBF. Зазначається, що протестувальники вважають нібито Європейська комісія не врахувала їхні вимоги та не ухвалила достатньо конкретні рішення щодо галузі сільського господарства.

"Сьогодні вранці кілька автоколон аграріїв вирушили в напрямку Брюсселя, що призвело до перебоїв на основних маршрутах, що сполучають столицю. Повідомляється також про численні проблеми з транспортом у центрі Брюсселя. Буде порушено рух автобусів і трамваїв, які проходять через Європейський квартал", — пише видання.

Аграрії вирушають на протест до Європейського кварталу

Протестувати фермери зібралися на тлі Ради міністрів сільського господарства ЄС, яка розпочалася сьогодні, о 10:00 ранку. Іноземні журналісти публікують відео з місця подій.

Зазначають, що фермери поводяться доволі провокативно: зносять тракторами поліцейські загородження, підпалюють шини. В кількох місцях протестувальники висипали на вулиці гній, а більшу частину Європейського кварталу засипали сіном.

У Брюселі триває хаос, пишуть іноземні ЗМІ

За кілька годин від початку протестів, поліція почала використовувати проти мітингувальників водомети та сльозогінний газ.

Нагадаємо, у день саміту ЄС, 1 лютого, фермери збиралися на протест на Брюсселі, щоб домогтися підтримки від урядів. Фермери скаржилися на брак фінансів, великі податки та високу конкуренцію через закордонну агропродукцію.