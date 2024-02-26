В Брюсселе фермеры жгут шины, а полицейские применяют слезоточивый газ и водометы (видео)

Фермеры сносят тракторами полицейские заграждения и жгут резину

В понедельник, 26 февраля, улицы Брюсселя в европейском квартале снова заполонили несколько сотен тракторов. Фермеры продолжили протест, начатый 1 февраля. Целью является продемонстрировать свое недовольство политикой ЕС перед министрами сельского хозяйства Евросоюза.

Об этом сообщают бельгийские СМИ, в том числе издание RTBF. Отмечается, что протестующие считают, что Европейская комиссия не учла их требования и не приняла достаточно конкретные решения относительно отрасли сельского хозяйства.

"Сегодня утром несколько автоколонн аграриев отправились в направлении Брюсселя, что привело к перебоям на основных сообщающих столицу маршрутах. Сообщается также о многочисленных проблемах с транспортом в центре Брюсселя. Будет нарушено движение автобусов и трамваев, которые проходят через Европейский квартал", — пишет издание.

Аграрии отправляются на протест в Европейский квартал

Протестовать фермеры собрались на фоне начавшегося сегодня Совета министров сельского хозяйства ЕС в 10:00 утра. Иностранные журналисты публикуют видео с места событий.

Отмечают, что фермеры ведут себя достаточно провокационно: сносят тракторами полицейские заграждения, поджигают шины. В нескольких местах протестующие высыпали на улицы навоз, а большую часть Европейского квартала засыпали сеном.

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Через несколько часов после начала протестов, полиция начала использовать против митингующих водометы и слезоточивый газ.

Напомним, в день саммита ЕС, 1 февраля, фермеры собирались на протест в Брюсселе, чтобы добиться поддержки от правительств. Фермеры жаловались на нехватку финансов, большие налоги и высокую конкуренцию из-за зарубежной агропродукции.