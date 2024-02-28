У Путина тренируются воевать с Китаем: отработали применение ядерного оружия - FT

В РФ готовят солдат к войне с мировой державой

Вооруженные силы России отрепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой. Согласно утечке информации из российских военных файлов, сценарий включают тренировку военных к вторжению Китая.

В секретных документах описываются случаи, при которых Кремль отдаст приказ применять тактическое ядерное оружие. Об этом пишет Financial Times. Оказывается, этот порог в разы ниже, чем власти РФ заявляли публично.

По данным FT, документ состоит из 29 секретных российских военных файлов, составленных в период с 2008 по 2014 год.

Критерии для потенциального ядерного ответа варьируются от вторжения врага на территорию РФ до более конкретных триггеров. Например, уничтожение 20% российских стратегических подводных лодок с баллистическими ракетами. Несмотря на то, что документ составлен десяток лет назад, эксперты утверждают, что он по-прежнему актуальны для современной российской военной доктрины.

В материалах говорится, что Восточный военный округ РФ отрабатывал многочисленные сценарии, изображающие китайское вторжение. Так, в одном из упражнений, описывающих гипотетическое нападение Поднебесной, отмечается, что РФ, названная в рамках военной игры "Северной Федерацией", может ответить тактическим ядерным ударом. Это по задумке поможет остановить продвижение врага на "Юг" со второй волной сил вторжения.

"Главнокомандующий отдал приказ … применить ядерное оружие … …в случае развертывания противником подразделений второго эшелона и угрозы дальнейшего наступления "Юга" на направлении главного удара", — говорится в документе.

В отдельной учебной презентации для офицеров ВМС, не связанной с Китаем, излагаются более широкие критерии потенциального ядерного удара. Среди вариантов: высадка противника на территории РФ, поражение подразделений, отвечающих за охрану приграничных районов, или неминуемое нападение противника с применением обычных вооружений.

Порог определяется как совокупность факторов, при которых потери российских войск "необратимо приведут к их неспособности остановить крупную вражескую агрессию", что является "критической ситуацией для государственной безопасности России".

Среди других возможных условий — уничтожение 30% атомных ударных подводных лодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременное поражение основного и резервного береговых командных пунктов.

Документ, который попал в руки FT, предполагает, что российские военные смогут использовать тактическое ядерное оружие для достижения широкого спектра целей. Тут и "сдерживание государств от агрессии […] или эскалации военных конфликтов", "пресечение агрессии", предотвращение потери боев или территории российскими войсками, а также повышение эффективности российского военно-морского флота.

Напомним, что в середине февраля глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер заявил о серьезной угрозе национальной безопасности США. Согласно разведданным, Россия намерена разместить ядерное оружие в космосе.

Информацию подтвердил и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Джо Байден поручил своей администрации в срочном порядке провести переговоры с Россией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе.

Ранее "Телеграф" писал, каким оружием Россия хочет уничтожать спутники и каков принцип его действия.