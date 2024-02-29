Нідерланди готові подати новий позов проти Росії: що стало причиною

Рахункова палата опрацювала дані, отримані із 83 державних організацій

Збитки від катастрофи рейсу MH17, який росіяни збили над окупованою частиною Донецької області у 2014 році, склали для Нідерландів вже не менше 166 млн євро. Цей рахунок хочуть виставити Росії.

Про це повідомив голландський прем’єр-міністр Марк Рютте у Х (колишній Twitter – Ред.). Витрати на ліквідацію наслідків збитого росіянами літака підрахували в Рахунковій палаті Нідерландів.

Згідно з документом, розслідування щодо злочинців коштувало 53 млн євро. Також країна витратила 365 євро на чищення плюшевих іграшок загиблих дітей.

Для оцінки Рахункова палата опрацювала дані, отримані із 83 державних організацій, у тому числі 10 міністерств. У відомстві додали, що йдеться не про остаточну суму, а проміжний результат, що охоплює період до кінця 2022 року. Тому за 2023 рік буде додано не менше 16,5 млн євро. Цю суму держава виділила компенсацією родичам загиблих у зв’язку з тим, що вкрай сумнівно, що злочинці, засуджені нідерландським судом, справді колись виплатять цю суму.

Зазначається, що уряд звернувся до Рахункової палати з проханням підготувати витрати на допомогу Нідерландам у справі державної відповідальності проти Росії.

Воно зараз перебуває на розгляді у Міжнародній організації цивільної авіації. Нідерланди та Австралія порушили цю справу, щоб, можливо, подати позов про відшкодування збитків проти росіян.

"Ця доповідь може призвести до обґрунтованої вимоги компенсації у судовому процесі Нідерландів проти Росії", — прокоментував прем’єр-міністр країни Марк Рютте.

Нагадаємо, що Малайзійський Boeing, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, був збитий росіянами із ЗРК "Бук" 17 липня 2014 року в окупованій частині Донецької області. На борту було 298 людей, всі вони загинули.

У листопаді 2022 року в Нідерландах завершився суд після двох з половиною років процесу у справі про катастрофу рейсу MH17. Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року визнав росіян Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка винними у знищенні літака рейсу MH17 на сході України у 2014 році та вбивстві пасажирів та заочно засудив їх до довічного ув’язнення.

При цьому суд визнав четвертого обвинуваченого росіянина Олега Пулатова невинним та відхилив вимогу прокуратури помістити його до в’язниці. Пулатова було звільнено від відповідальності за позовами про компенсацію. Решта, як вирішив нідерландський суд, має виплатити сім’ям постраждалих загалом 16 мільйонів євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ збили три російські літаки Су-34 за добу.