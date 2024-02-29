Нидерланды готовы подать новый иск против России: что стало причиной

Счетная палата обработала данные, полученные из 83 государственных организаций

Ущерб от катастрофы рейса MH17, который россияне сбили над оккупированной частью Донецкой области в 2014 году, составил для Нидерландов уже не менее 166 млн евро. Этот счет хотят выставить России.

Об этом сообщил голландский премьер-министр Марк Рютте в Х (бывший Twitter – Ред.). Траты на ликвидацию последствий сбитого россиянами самолета подсчитали в Счетной палате Нидерландов.

Согласно документу, расследование в отношении преступников обошлось в 53 млн евро. Также страна потратила 365 евро на чистку плюшевих игрушек погибших детей.

Для оценки Счетная палата обработала данные, полученные из 83 государственных организаций, в том числе 10 министерств. В ведомстве добавили, что речь идет не об окончательной сумме, а промежуточном итоге, охватывающем период до конца 2022 года. Поэтому, за 2023 год будет добавлено не менее 16,5 млн евро. Эту сумму государство выделило в качестве компенсации родственникам погибших в связи с тем, что крайне сомнительно, что преступники, осужденные нидерландским судом, действительно когда-нибудь выплатят эту сумму.

Отмечается, что правительство обратилось в Счетную палату с просьбой подготовить расходы на помощь Нидерландам в деле о государственной ответственности против России.

Оно сейчас находится на рассмотрении в Международной организации гражданской авиации. Нидерланды и Австралия возбудили это дело, чтобы, возможно, подать иск о возмещении ущерба против россиян.

"Этот доклад может привести к обоснованному требованию компенсации в судебном процессе Нидерландов против России", — прокомментировал премьер-министр страны Марк Рютте.

Напомним, что Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит россиянами из ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в оккупированной части Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.

В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился суд после двух с половиной лет процесса по делу о катастрофе рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению.

При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ сбили три российских самолета Су-34 за сутки.