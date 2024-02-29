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Нидерланды готовы подать новый иск против России: что стало причиной

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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На расследование ушло в 53 млн евро, 365 евро на чистку плюшевих игрушек погибших детей Новость обновлена 29 февраля 2024, 17:08
На расследование ушло в 53 млн евро, 365 евро на чистку плюшевих игрушек погибших детей. Фото Свои.City

Счетная палата обработала данные, полученные из 83 государственных организаций

Ущерб от катастрофы рейса MH17, который россияне сбили над оккупированной частью Донецкой области в 2014 году, составил для Нидерландов уже не менее 166 млн евро. Этот счет хотят выставить России.

Об этом сообщил голландский премьер-министр Марк Рютте в Х (бывший Twitter – Ред.). Траты на ликвидацию последствий сбитого россиянами самолета подсчитали в Счетной палате Нидерландов.

Согласно документу, расследование в отношении преступников обошлось в 53 млн евро. Также страна потратила 365 евро на чистку плюшевих игрушек погибших детей.

Для оценки Счетная палата обработала данные, полученные из 83 государственных организаций, в том числе 10 министерств. В ведомстве добавили, что речь идет не об окончательной сумме, а промежуточном итоге, охватывающем период до конца 2022 года. Поэтому, за 2023 год будет добавлено не менее 16,5 млн евро. Эту сумму государство выделило в качестве компенсации родственникам погибших в связи с тем, что крайне сомнительно, что преступники, осужденные нидерландским судом, действительно когда-нибудь выплатят эту сумму.

Отмечается, что правительство обратилось в Счетную палату с просьбой подготовить расходы на помощь Нидерландам в деле о государственной ответственности против России.

Оно сейчас находится на рассмотрении в Международной организации гражданской авиации. Нидерланды и Австралия возбудили это дело, чтобы, возможно, подать иск о возмещении ущерба против россиян.

"Этот доклад может привести к обоснованному требованию компенсации в судебном процессе Нидерландов против России", — прокомментировал премьер-министр страны Марк Рютте.

Напомним, что Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит россиянами из ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в оккупированной части Донецкой области. На борту находились 298 человек, все они погибли.

В ноябре 2022 года в Нидерландах завершился суд после двух с половиной лет процесса по делу о катастрофе рейса MH17. Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению.

При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ сбили три российских самолета Су-34 за сутки.

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