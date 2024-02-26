Замість Донбасу – на вечірку? Лещенка присоромили в мережі, він відповів

У мережі розгорівся скандал навколо радника голови ОП Сергія Лещенка та його проведення часу

Радник глави Офісу президента України Сергій Лещенко на минулих вихідних, у річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, опублікував свої фотографії та відео з поїздки на Донбас. На це відреагував журналіст Андрій Дзиндзя, який звинуватив радника голови ОПУ у тому, що останній не їздив на Донбас, а натомість провів недільний вечір у барі. У коментарі "Телеграфу" Сергій Лещенко прояснив ситуацію з поїзною на Донбас, а закиди в його бік назвав "нісенітницею".

У понеділок, 26 лютого, Андрій Дзиндзя на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук опублікував скріншоти з профілю Сергія Лещенка в одній із соцмереж, а також опублікував афішу, згідно з якою у вказаний час радник голови ОП мав виступити у коктейль-барі "GOL’DA music /bistro".

Скріншоти зі сторіз Сергія Лещенка

"Цих вихідних радник Андрія Єрмака, Сергій Лещенко, не їздив на Донеччину. Всі фото та відео, які він вчора викладав в своїх сторіс, були зроблені раніше. Другу річницю повномасштабної війни Сергій Анатолійович вчора відзначив в Коктейль-барі GOL’DA music/bistro виступаючи за діджейським пультом", — написав Дзиндзя.

Він також додав, що перед виступом у барі Лещенко звернувся до відвідувачів та "попросив ніде не викладати відео з його виступу".

Своєю чергою Сергій Лещенко у коментарі "Телеграфу" пояснив, що повернувся з Донбасу у п’ятницю, 23 лютого, а вихідні (24-25 лютого) якраз провів у Києві.

"Це ж нісенітниця. Я ніде не казав, що в суботу чи неділю був на Донбасі. Я повернувся у п’ятницю з Донецької області, суботу та неділю провів у Києві, а завтра знову їду на Донбас", — сказав радник голови ОП.

При цьому слова журналіста про прохання до відвідувачів не викладати відео він також спростував.

"І найсмішніше, що я нікого не просив не викладати відео. Це просто божевілля якесь", — сказав Лещенко.

Нагадаємо, що в січні Лещенка виключили зі Спілки журналістів. Після його заклику припинити допомагати біженцям, щоб вони повернулися до України.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Єрмака, Україна хоче відкрити один із аеропортів.