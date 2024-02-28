Макрон і Шольц "побили глеки", і не лише через Україну: відносини двох провідних країн все гірші

Відкрита суперечка у Парижі викликала занепокоєння серед дипломатів ЄС

Відносини між двома найважливішими партнерами ЄС, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, стають все більш прохолодними. Причина не лише у розбіжності поглядів щодо допомоги Україні у війні проти Росії.

Про це пише німецьке видання Bild. Зазначається, що на конференції з надання допомоги Україні у Парижі, Макрон відкрито дорікнув Шольцу, тоді як той звинуватив Францію у недостатній підтримці України.

"Макрон заговорив про виряджання західних сухопутних військ в Україну після того, як Шольц виправдав свою відмову від постачання крилатих ракет "Taurus" страхом ескалації війни. Разом з тим, Макрон нагадав канцлерові, що два роки тому Німеччина "пропонувала спальні мішки та каски, а тепер заявляє, що нам потрібно працювати швидше й наполегливіше, щоб отримати ракети й танки", — пише видання.

Відносини між двома партнерами, західні ЗМІ вже охрестили "льодовиковим періодом". Зазначається, що це "лише останній епізод у процесі відчуження, яке ні Макрон, ні Шольц насправді не можуть собі дозволити, враховуючи проблеми, які накопичуються в обох, у власних країнах".

Розбіжності між країнами загострилися також через пропозицію Франції створити спільні борги країн ЄС, тобто так звані єврооблігації з переважно німецькою відповідальністю. Цього разу йдеться про витрати на оборону країн ЄС, проте уряд Німеччини виступає категорично проти цього та зазначає, що спільні позики на коронавірус були "одиничним винятком".

Протести фермерів у Європі також внесли свою частку у погіршення відносин. Журналісти Bild зазначають, що під "тиском вулиці та протестувальників" Франція заблокувала угоду про вільну торгівлю з південноамериканськими державами МЕРКОСУР, переговори про яку велися майже 20 років. За словами федерального уряду, угода мала "велике макроекономічне та стратегічне значення для Німеччини".

Також Берлін і Париж все гостріше сперечаються про роль атомної енергії у заміні викопного палива. Думки розділилися і щодо того, чи повинен водень, що виробляється за допомогою атомної енергії, сприяти енергетичному переходу в Європі.

Відкрита суперечка у Парижі викликала велике занепокоєння серед дипломатів ЄС, пише видання. Особливо напередодні європейських виборів у червні, де успіхи та єдність ЄС мають вийти на перший план.

"Насамперед, чварам в ЄС порадіє Путін", — зазначають журналісти Bild.

Підкреслюється, що у Європейському парламенті вже деякий час із занепокоєнням ставляться до керівної команди Шольца/Макрона.

"Найбільша проблема в тому, що Шольц і Макрон не ведуть за собою. Єдине, що можна їм сказати: робіть нарешті свою роботу", — сказав у коментарі Bild лідер Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" вже повідомляв про те, що відносини між Олафом Шольцем та Емманюелем Макроном викликають занепокоєння. Відсутність консенсусу між Парижем та Берліном призводить до низки проблем.