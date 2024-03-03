Президент Латвії пояснив "незрозумівшому" Ілону Маску для чого існує НАТО

Лідер балтійської країни не витрачав багато часу, але чітко висловив свою думку

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у неділю прокоментував скандальну заяву американського підприємця Ілона Маска про безглуздість існування НАТО. Лідер балтійської держави впевнений, що є причина, через яку Північноатлантичний альянс і надалі існуватиме.

Свою відповідь бізнесменові Рінкевичс написав у соцмережі Х. Він присвятив Ілону Маску лише одне речення, в якому чітко та лаконічно пояснив свою думку.

"Шановний Ілон Маск, причина, через яку НАТО було засновано, існує і існуватиме — це Росія та інші вороги вільного світу", — йдеться в посту Рінкевичса.

Нагадаємо, що американський підприємець, який за останні два роки зробив низку антиукраїнських заяв, засумнівався у необхідності існування НАТО. Нібито цей альянс було створено через загрозу з боку СРСР, але тепер такої держави немає.

Раніше Маск висловився, що Україні немає сенсу допомагати. На його думку, Путін не може програти цю війну. Він також вважає, що від продовження бойових дій Україна не виграє.

В оточенні Маска виявили причину його дивних висловлювань. Близьке оточення бізнесмена стверджує, що він вживає наркотики. Більше того, разом із ним заборонені речовини вживають деякі його партнери.

Раніше "Телеграф" писав, що Маск подав до суду на компанію OpenAI. Він має претензії до нейромережі ChatGPT.