Президент Латвии объяснил "непонимающему" Илону Маску, для чего существует НАТО

Лидер балтийской страны не стал тратить много времени, но четко выразил свою мысль

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в воскресенье прокомментировал скандальное заявление американского предпринимателя Илона Маска о бессмысленности существования НАТО. Лидер балтийского государства уверен, что есть причина, по которой Североатлантический альянс будет и далее существовать.

Свой ответ бизнесмену Ринкевичс написал в соцсети Х. Он посвятил Илону Маску всего одно предложение, в котором четко и лаконично изъяснил мысль.

"Уважаемый Илон Маск, причина, по которой НАТО было основано, существует и будет существовать — это Россия и другие враги свободного мира", — говорится в посте Ринкевичса.

Напомним, что американский предприниматель, который за последние два года сделал ряд антиукраинских заявлений, засомневался в необходимости существования НАТО. Якобы этот альянс был создан из-за угрозы со стороны СССР, но теперь такого государства нет.

Ранее Маск высказался, что Украине нет смысла помогать. По его мнению, Путин не может проиграть эту войну. Он также считает, что от продолжения боевых действий Украина не выигрывает.

В окружении Маска нашли причину его странных высказываний. Близкое окружение бизнесмена утверждает, что он принимает наркотики. Более того, вместе с ним запрещенные вещества употребляют некоторые его партнеры.

Ранее "Телеграф" писал, что Маск подал в суд на компанию OpenAI. У него есть претензии к нейросети ChatGPT.