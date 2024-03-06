Сльозогінний газ і світло-шумові гранати: протести фермерів у Варшаві перетворилися на вуличні бої з поліцією (відео)

Кілька десятків протестувальників були затримані, пишуть очевидці

У Варшаві масовий протест фермерів, поступово переріс у вуличні бої з правоохоронцями. Протестувальники, деякі з антиукраїнськими плакатами, вдалися до відкритих зіткнень з поліцією. У відповідь, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Про це, зокрема, повідомили у поліції Варшави. Також зазначили, що кілька полісменів були травмовані.

Мережею ширилися відео з місця подій. Польські та іноземні ЗМІ, а також просто очевидці, фіксували все, що відбувалося у Варшаві.

Очевидці у мережі X (Twitter) зазначають, що крім сльозогінного газу, поліція також застосувала проти мітингувальників світло-шумові гранати. Кілька десятків протестувальників були затримані, пишуть свідки подій.

В підсумку, фермери відступили й залишили центр Варшави. Нині, повідомляють в поліції Польщі, рух раніше заблокованими вулицями відновлено. Столиця Польщі оговтується від протестів.

Варто зазначити, що польські фермери страйкують вже не перший місяць, зокрема, блокують польсько-український кордон. Мітингувальники невдоволені "Зеленим пактом" (Green Deal) — програмою ЄС, що спрямована на зниження шкідливих викидів. Вона значною мірою зачіпає інтереси європейських, а зокрема і польських агровиробників.

Другою важливою причиною невдоволення фермерів є надходження агропродукції з України, Росії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 березня поліція заблокувала на кордоні українських водіїв, які хотіли поговорити з протестувальниками. Їх не пускали назад у свої кампуси та до своїх автомобілів.