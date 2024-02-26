"Ми бачимо проблему": литовські фермери відповіли, чи блокуватимуть зерно з України

У відповіді вони згадали і польських аграріїв

Фермери з Литви не збираються блокувати українське зерно за поляками, які останнім часом посилили протести проти агропродукції з нашої країни. Вони розуміють проблеми, але згодні вирішувати їх дипломатичним шляхом.

Литовські аграрії незадоволені діями власного уряду, але вони обговорювали цю проблему з українськими колегами та домовилися спільно працювати й надалі. Про це заявив голова Литовської асоціації виробників зерна Аушріс Маціяускас, повідомляє речник LRT.

Литовські фермери не блокуватимуть українське зерно

"Литовські фермери не блокували, не блокують і не збираються блокувати українське зерно… Ми бачимо проблему, але ми розуміємо ситуацію ― лідери українських фермерів приїжджали минулої осені, ми мали з ними круглий стіл, ми обговорювали, як це [врегулювати ситуацію] зробити, звісно, потрібно контролювати, потрібно робити облік, потрібно робити все це, чого теж не робить литовський уряд, але ми не збираємося блокувати, як це роблять поляки", — розповів Маціяускас.

Аграрії з Литви не підтримують жорстких протестів поляків і не збираються до них приєднуватися. Їхня основна проблема пов’язана не з українським зерном, а з російським.

У Литві ретельніше перевірятимуть агропродукцію з РФ

Міністерство сільського господарства вирішило посилити контроль за зерном, кормами та харчовими продуктами, які ввозяться з Росії, Білорусі, окупованих територій України, Грузії та Молдови. Як інформує LRT, перевірятимуть кожен вагон.

"Посилення заходів буде поширюватися як на продукцію, що імпортується до Литви, так і експортується транзитом через Клайпедський порт", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що польські фермери посилили протести проти української агропродукції. Вони тепер не соромляться розкривати вагони та висипати зерно на землю. Деякі навіть топчуть його ногами.

Протестувальники вимагають заборонити ввезення агропродукції із нашої країни. Для цього вони заблокували усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Однак не всі фермери настільки переживають за свій матеріальний стан. Серед них є й агенти Кремля. Один з активних учасників польського протесту виявився внесеним до бази "Миротворець". Ім’я проросійського провокатора Петро Панасюк.

Раніше "Телеграф" писав, як Україна відреагує на псування 160 млн т кукурудзи. Поляки розкрили одразу 8 вагонів та висипали агропродукцію з них. На запитання відповів український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.