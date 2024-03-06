Слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты: протесты фермеров в Варшаве превратились в уличные бои с полицией (видео)

Несколько десятков протестующих были задержаны, пишут очевидцы

В Варшаве массовый протест фермеров постепенно перерос в уличные бои с правоохранителями. Протестующие, некоторые с антиукраинскими плакатами, прибегли к открытым столкновениям с полицией. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Об этом сообщили в полиции Варшавы. Также отметили, что несколько полицейских были травмированы.

Сетью распространялись видео с места событий. Польские и иностранные СМИ, а также просто очевидцы, фиксировали все происходящее в Варшаве.

Очевидцы в сети X (Twitter) отмечают, что кроме слезоточивого газа полиция также применила против митингующих светошумовые гранаты. Несколько десятков протестующих были задержаны, пишут свидетели событий.

В итоге фермеры отступили и покинули центр Варшавы. В настоящее время, сообщают в полиции Польши, движение по ранее заблокированным улицам возобновлено. Столица Польши приходит в себя от протестов.

Стоит отметить, что польские фермеры бастуют уже не первый месяц, в частности блокируют польско-украинскую границу. Митингующие недовольны "Зеленым пактом" (Green Deal) — программой ЕС, направленной на снижение вредных выбросов. Она в значительной степени затрагивает интересы европейских, в том числе и польских агропроизводителей.

Второй важной причиной недовольства фермеров является поступление агропродукции из Украины, России и Белоруссии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 марта полиция заблокировала на границе украинских водителей, которые хотели поговорить с протестующими. Их не пускали обратно в свои кампусы и в свои автомобили.