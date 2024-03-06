Кидають петарди у поліцію: фермери влаштували масштабний протест у Варшаві (фото, відео)

Правоохоронці вже затримали кількох людей

Польські фермери розпочали зіткнення з поліцією у Варшаві. Деякі протестувальники помітили з антиукраїнськими плакатами.

Інформація про це у середу, 6 березня, була опублікована у соціальних мережах, а також у місцевих ЗМІ. Водночас із місця події вже є фото та відео.

Так, об 11.00 акція протесту розпочалася перед офісом прем’єр-міністра. Це спричинило ускладнення руху транспорту по всьому місту. Під’їзні шляхи до столиці також було заблоковано.

На відео, опубліковані в мережі, видно, що фермери кидають петарди в поліцейських і намагаються зламати загородження у Сейму. Правоохоронці своєю чергою затримали кількох людей. До Сейма приїхала машина швидкої допомоги.

Демонстранти вимагають захист польських кордонів від "неконтрольованого напливу" продуктів з України, РФ та Білорусі. У цій акції протесту візьмуть участь понад 100 тисяч людей.

О 14:00 учасники демонстрації почали закидати поліцію бруківкою — остання відповіла сльозогінним газом. Про це пише Polsat News.

Близько 15.00 поліція почала оголошувати учасникам демонстрації, що вона незаконна. Однак немає ознак того, що акція протесту добігає кінця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 1 березня поліція заблокувала на кордоні українських водіїв, які хотіли поговорити з протестувальниками. Їх не пускали назад у свої кампуси та до своїх автомобілів.