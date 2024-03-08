Німеччина також заявила про загрозу терактів у Москві: є відмінність від заяви США

Куди німцям не треба їхати

Німеччина слідом за США та іншими країнами також закликала своїх громадян уникати місць масових скупчень людей у Москві через ризик терактів. А також не відвідувати сфери РФ, які межують з Україною.

Якщо ж поїздки не уникнути – бути особливо пильними у громадських місцях, наскільки можна – не відвідувати їх. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини.

На відміну від заяви інших посольств, німецька дипломатія згадала потенційний ризик атак безпілотників. Там застерігають від поїздок у прикордонні з Україною адміністративні області, а саме Білгородську, Курську, Брянську, Воронезьку, Ростовську, Краснодарську області.

"За останні місяці Москва і особливо її південні околиці кілька разів зазнавали атак безпілотників. На даний момент вони заподіяли обмежену матеріальну шкоду. Не можна виключати і подальші напади. Те саме стосується можливих атак на мережу громадського транспорту, особливо на рух поїздів", — йдеться в повідомленні. у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, Росія може мати "гарячий" компромат проти Німеччини. Тобто російський диктатор Володимир Путін міг отримати секс-відео німецьких політиків та офіцерів.