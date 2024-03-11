Більше не нейтральна: у штаб-квартирі НАТО підняли прапор Швеції та згадали про Україну (відео)

Швеція повернулася додому

У понеділок, 11 березня, після майже 200 років нейтралітету, у штаб-квартирі НАТО підняли прапор Швеції. Вона приєдналась до Північноатлантичного Альянсу 7 березня.

Церемонія підняття прапора відбулася в Брюсселі за участі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та кронпринцеси Швеції Вікторії. На сайті НАТО вели пряму трансляцію цієї події.

Під час церемонії премʼєр Швеції Ульф Крістерссон зауважив, що з часів Другої світової війни безпекова ситуація у регіоні не була ще такою серйозною. За його словами, Росія залишатиметься загрозою в осяжному майбутньому.

"Швеція подала заявку на приєднання до оборони НАТО, щоб отримати безпеку, а також забезпечити безпеку. Наша підтримка в Україні є фундаментальною частиною цього", – сказав він.

За словами Крістерссона, НАТО має очікування від Швеції, і Швеція має власні очікування від себе під час членства у Альянсі. Прем'єр зауважив, що Швеція на оборону витрачає вже 2% від ВВП, як цього і потребує НАТО.

"Це історичний день, ми вітаємо Швецію в НАТО. (…) Членство Швеції в НАТО робить нас сильнішими", — сказав Столтенберг, додавши, що "двері альянсу відчинені".

Генсекретар НАТО сказав, що піднімаючи прапор Швеції, Альянс виступає єдиним фронтом єдності та солідарності, він віддано захищатиме один одного.

"Швеція повернулася додому — до співпраці у сфері безпеки із сусідами", — додав Крістерссон.

Раніше "Телеграф" писав, що в Італії зробили невтішну заяву про введення військ НАТО в Україну.