Рус

Більше не нейтральна: у штаб-квартирі НАТО підняли прапор Швеції та згадали про Україну (відео)

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Церемонія підняття прапору Швеції Новина оновлена 11 березня 2024, 14:22
Церемонія підняття прапору Швеції. Фото Колаж

Швеція повернулася додому

У понеділок, 11 березня, після майже 200 років нейтралітету, у штаб-квартирі НАТО підняли прапор Швеції. Вона приєдналась до Північноатлантичного Альянсу 7 березня.

Церемонія підняття прапора відбулася в Брюсселі за участі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та кронпринцеси Швеції Вікторії. На сайті НАТО вели пряму трансляцію цієї події.

Під час церемонії премʼєр Швеції Ульф Крістерссон зауважив, що з часів Другої світової війни безпекова ситуація у регіоні не була ще такою серйозною. За його словами, Росія залишатиметься загрозою в осяжному майбутньому.

"Швеція подала заявку на приєднання до оборони НАТО, щоб отримати безпеку, а також забезпечити безпеку. Наша підтримка в Україні є фундаментальною частиною цього", – сказав він.

За словами Крістерссона, НАТО має очікування від Швеції, і Швеція має власні очікування від себе під час членства у Альянсі. Прем'єр зауважив, що Швеція на оборону витрачає вже 2% від ВВП, як цього і потребує НАТО.

"Це історичний день, ми вітаємо Швецію в НАТО. (…) Членство Швеції в НАТО робить нас сильнішими", — сказав Столтенберг, додавши, що "двері альянсу відчинені".

Генсекретар НАТО сказав, що піднімаючи прапор Швеції, Альянс виступає єдиним фронтом єдності та солідарності, він віддано захищатиме один одного.

"Швеція повернулася додому — до співпраці у сфері безпеки із сусідами", — додав Крістерссон.

Раніше "Телеграф" писав, що в Італії зробили невтішну заяву про введення військ НАТО в Україну.

Теги:
#Україна #НАТО #Швеція #Альянс