Крок до ескалації: в Італії зробили невтішну заяву про введення військ НАТО в Україну

Такий крок "зітре шлях до дипломатії"

Італія виступає проти ідеї запровадження західних військ на територію України. Країнам, які готові зробити це, треба говорити лише про себе, а не від імені НАТО.

Про це сказав міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто в інтерв’ю La Stampa. За його словами, такий крок може "стерти шлях до дипломатії".

"Ввести війська до Києва означає зробити крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії. Немає сенсу наводити такий аргумент зараз після двох років війни", — сказав міністр.

Крозетто додав, що перетворення Росії на військову економіку робить її більш гнучкою та оснащеною, ніж Північноатлантичний Альянс у військовому виробництві.

"Захід виявив, що має набагато менші виробничі потужності, ніж Росія, і йому потрібен час, щоб змінити тенденцію. Щодо боєприпасів, то за рік ми вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні, але все одно нижчий за російський", — вважає він.

Міністр наголосив, що не варто виключати інший можливий спосіб вирішення конфлікту при активізації дипломатичних каналів із більшою силою та наполегливістю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці лютого 2024 року президент Франції Емманюель Макрон сказав, що не відкидає введення військ НАТО в Україну. Пізніше він пояснив, що визнання існування такої можливості зовсім не означає, що вже було ухвалено остаточне рішення. Навпаки, поки що нічого не вирішено з цього приводу.