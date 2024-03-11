Больше не нейтральная: в штаб-квартире НАТО подняли флаг Швеции и упомянули об Украине (видео)

Швеция вернулась домой

В понедельник, 11 марта, после почти 200 лет нейтралитета, в штаб-квартире НАТО подняли флаг Швеции. Она присоединилась к Североатлантическому Альянсу 7 марта.

Церемония поднятия флага состоялась в Брюсселе с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и кронпринцессы Швеции Виктории. На сайте НАТО вели прямую трансляцию этого события.

Во время церемонии премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что со времен Второй мировой войны ситуация с безопасностью в регионе не была еще такой серьезной. По его словам, Россия будет оставаться угрозой в обозримом будущем.

"Швеция подала заявку на присоединение к обороне НАТО, чтобы обеспечить безопасность, а также обеспечить безопасность. Наша поддержка в Украине является фундаментальной частью этого", – сказал он.

По словам Кристерссона, у НАТО есть ожидания от Швеции, и у Швеции собственные ожидания от себя во время членства в Альянсе. Премьер отметил, что Швеция на оборону тратит уже 2% от ВВП, как в этом нуждается НАТО.

"Это исторический день, мы приветствуем Швецию в НАТО. Членство Швеции в НАТО делает нас сильнее", — сказал Столтенберг, добавив, что "двери альянса открыты".

Генсекретарь НАТО сказал, что, поднимая флаг Швеции, Альянс выступает единым фронтом единства и солидарности, он будет преданно защищать друг друга.

"Швеция вернулась домой — к сотрудничеству в сфере безопасности с соседями", — добавил Кристерссон.

Ранее "Телеграф" писал, что в Италии сделали нелестное заявление о вводе войск НАТО в Украину.