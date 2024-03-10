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Солдати НАТО вже в Україні? Голова МЗС Польщі Сікорський зробив гучну заяву, пише "Радіо Свобода"

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Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Це висловлювання стало справжньою несподіванкою
Це висловлювання стало справжньою несподіванкою. Фото Polskie Radio

Деякі держави не побоялись та направили своїх військових

Міністр іноземних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ НАТО в Україну, зробивши гучну заяву. Солдати з деяких країн Північноатлантичного альянсу вже знаходяться на території нашої країни.

Радослав Сікорський зробив цю заяву під час конференції у Сеймі, яка була присвячена 25-річчю членства Польщі в НАТО. Дипломат подякував країнам, які відправили свої війська в Україну, за сміливість, пише "Радіо Свобода".

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"Солдати з країн НАТО вже є в Україні. Я б хотів подякувати країнам, які йдуть на цей ризик. Вони самі знають, хто то є", ― сказав міністр іноземних справ Польщі.

Проте більше політик не сказав нічого. Він не повідомив, про які країни йдеться та що роблять війська НАТО в Україні. Радослав Сікорський сказав, що не буде цього говорити "на відміну від інших європейських політиків".

Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву про можливе введення військ НАТО в Україну. Проте наразі це питання не узгоджене лідерами країн-учасниць альянсу.

Більшість лідерів держав, які входять в НАТО, публічно заявили, що не стануть відправляти своїх солдатів в Україну. Проте заява Макрона викликала також бурхливу реакцію у проросійських політиків в Європі.

В Офісі президента України позитивно поставились до обговорення питання стосовно введення військ партнерів. Володимир Зеленський пообіцяв, що поговорить з Макроном на цю тему. За попередньою інформацією, французький лідер відвідає Київ у середині березня.

Пізніше прем'єр-міністр Франції Габрієль Атталь заявив, що його країна зможе відправити солдат в Україну в обхід НАТО. Проте вони не будуть воювати. Військові допоможуть українським захисникам в певних аспектах, але не на фронті. Згодом Макрон заявив, що в допомозі Києву не може бути обмежень та "червоних ліній".

Раніше "Телеграф" писав, що в Італії різко висловились стосовно відправлення солдат в Україну. Міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто вважає цей крок неприйнятним. Ніби це зробить неможливим дипломатичне завершення війни.

Теги:
#Україна #Польща #НАТО #Військові #Радослав Сікорський