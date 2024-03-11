"Найближчим часом": Зеленський натякнув на візит Макрона в Україну

Візит французського президента не виключається

Президент Франції Еммануель Макрон може найближчим часом відвідати Україну. Про це йшла мова під час телефонної розмови, яку провів 10 березня з Макроном президент України Володимир Зеленський.

Про це сам Зеленський написав у своєму Telegram. Серед іншого Зеленський та Макрон обговорили ситуацію на полі бою та майбутній візит лідера Франції.

"Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство Президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку держави. Крім того, обмінялися думками про очікувані результати нашої майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву про можливе введення військ НАТО в Україну. Проте наразі це питання не узгоджене лідерами країн-учасниць альянсу.

Більшість лідерів держав, які входять в НАТО, публічно заявили, що не стануть відправляти своїх солдатів в Україну. Проте заява Макрона викликала також бурхливу реакцію у проросійських політиків в Європі.

В Офісі президента України позитивно поставились до обговорення питання стосовно введення військ партнерів. Володимир Зеленський пообіцяв, що поговорить з Макроном на цю тему. За попередньою інформацією, французький лідер відвідає Київ у середині березня.

Пізніше прем'єр-міністр Франції Габрієль Атталь заявив, що його країна зможе відправити солдат в Україну в обхід НАТО. Проте вони не будуть воювати. Військові допоможуть українським захисникам в певних аспектах, але не на фронті. Згодом Макрон заявив, що в допомозі Києву не може бути обмежень та "червоних ліній".

Раніше "Телеграф" писав, що в Італії різко висловились стосовно відправлення солдат в Україну. Міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто вважає цей крок неприйнятним. Ніби це зробить неможливим дипломатичне завершення війни.