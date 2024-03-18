"Все можливо": Путін заговорив про реальну війну з НАТО
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Він вважає боротьбу з Україною головним завданням свого президентства
Президент Росії Володимир Путін не відкидає повномасштабний конфлікт з НАТО. Він вважає, що події можуть розвинутись до третьої світової війни.
Про це глава Кремля заявив під час прес-конференції 18 березня після завершення голосування на виборах.
"Я думаю, що все можливо у сучасному світі", — заявив він.
Крім того, Путін додав, що "зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної третьої світової війни. Думаю, що навряд чи в цьому хтось зацікавлений".
Також він заговорив про роль Франції, звинувативши її в посиленні ситуації.
"Нещодавнє пом’якшення риторики президента Франції Емманюеля Макрона щодо участі європейських військових в Україні свідчить про перехід до виконання другорядних функцій, таких як навчання військових та інструктаж з використання західного обладнання, що, на його думку, не сильно відрізняється від того, що вже роблять найманці", — сказав Путін.
Раніше "Телеграф" писав, що росіяни хочуть запустити нову хвилю мобілізації одразу після виборів. Відповідно до їхніх планів до ладу планують поставити близько 300 тисяч осіб, у тому числі і з окупованих територій.