Рада безпеки ООН прийняла першу резолюцію щодо війни в Секторі Газа: США утрималися

США вже тричі ветували схожу резолюцію

Резолюцію, яка закликає до "негайного припинення вогню" в Секторі Газа, прийняла Рада безпеки ООН. Це відбулось після того, як США утрималися від накладання вето на цей захід, змінивши свою попередню позицію.

Про це пише BBC News. За їх даними, у документі є вимога про негайне та безумовне звільнення всіх заручників.

З жовтня минулого року рада ООН та США не могли дійти згоди у питанні військового конфлікту у Секторі Газа, адже штати вже тричі ветували аналогічні резолюції.

На думку видання, ці події тільки підкріплюють розбіжності між США та ООН у тому, чи може Ізраїль втручатися у конфлікт, який спалахнув через військову агресії ХАМАСу.

Зауважимо, раніше штати тиснули на Ізраїль, щоб він зробив більше для доставки допомоги в Газу. Адже, за їх даними, там усе населення страждає від гострої нестачі продовольства.

Потім ООН звинуватила Ізраїль у перешкоджанні наданні допомоги, який, своєю чергою, звинуватив міжнародну організацію у тому, що вона не здійснила розподіл продовольства.

Нагадаємо, війна в Секторі Газа почалася 7 жовтня. Тоді палестинське ісламістське угруповання "ХАМАС", яке керує місто, здійснило безпрецедентний напад на Ізраїль. Воно вбило близько 1200 людей, за даними ізраїльських підрахунків, і взяло 253 людини в заручники.

Раніше "Телеграф" писав, що Ізраїль візьме участь у переговорах щодо перемир'я у Секторі Газа.