Трампу вдалося знизити заставу у справі про шахрайство: було півмільярда доларів

Трампа фактично врятували від втрати частини активів

Колишньому президенту США Дональду Трампу вдалося виграти апеляцію щодо призупинення судового рішення у справі про шахрайство, де він повинен був внести величезну заставу. Тепер замість 454 млн доларів США до 25 березня він повинен внести 175 млн доларів протягом 10 днів, щоб влада Нью-Йорка не заарештувала його активи.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Таким чином, Трампу вдалося уникнути втрати частини активів, оскільки строк внесення застави у майже півмільярда доларів спливав саме в день, коли він виграв апеляцію.

"Я з великою повагою ставлюся до рішення апеляційного суду і дуже швидко внесу 175 млн доларів готівкою або облігаціями, або цінними паперами, або чим завгодно", – заявив він.

Тобто, фактично апеляційний суд з невідомої причини зіграв на користь Трампа. Джерела зазначили, що таку суму протягом 10 днів він зібрати загалом здатний. Проте для експрезидента все ще нічого не закінчилося – у Офісі генерального прокурора Нью-Йорка зазначили, що Трампу все ще загрожує відповідальність у справі про шахрайство.

Як писав "Телеграф", Трампа присудили до величезного штрафу у справі про шахрайство з нерухомістю, де Трамп проходив обвинуваченим. Суддя штату Нью-Йорк Артур Енгорон 16 лютого оголосив вирок, у якому Трампа зобов'язують виплатити 355 млн доларів США штрафу та забороняють йому та його дітям вести бізнес-діяльність у штаті.

Це вже не перший суд, програний Трампом. Нещодавно британський Високий суд відхилив позов Трампа до британської приватної розвідувальної фірми, яка зібрала докази його участі в "збочених" статевих актах і підкупі російських чиновників. Як відомо, у 2017 році в ЗМІ потрапило досьє із матеріалами про "пригоди" Трампа в Москві та Санкт-Петербурзі.

Варто зазначити, що справа щодо шахрайства – не єдина відкрита проти нього справа, оскільки він уже має на своєму рахунку справу про секретні документи та гроші для порнозірки.